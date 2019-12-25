В Петербурге пройдет вечер памяти певицы Ирины Богачевой

Вечер пройдет на сцене Академической капеллы.

В пятницу, 11 декабря, на сцене Академической капеллы пройдет вечер памяти "Приношение Ирине Богачевой" оперной певицы, народной артистки СССР и почетного гражданина Санкт-Петербурга Ирины Богачевой. Об этом сообщил ТАСС.

В вечере примут участие партнеры по сцене Мариинского театра и ученики Богачевой, а также народные артисты России Владимир Ванеев, Юрий Лаптев, лауреаты международных конкурсов Мария Галкина, Наталья Евстафьева, Алексей Лавров, Мария Литке, Борис Степанов, Екатерина Фенина, Дарья Черний. Они споют в сопровождении симфонического оркестра "Таврический" под управлением Михаила Голикова.

Сообщается, что вечер завершит фестиваль памяти оперной певицы. В программе были конкурс молодых певцов Школы Ирины Богачевой при Дворце, учащейся молодежи и Всероссийский смотр выпускников вокальных факультетов ведущих музыкальных вузов страны.

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Фото: Википедия