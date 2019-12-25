В Смольном открылась выставка "Зооарт" открылась в День защиты животных

Средства от продажи картин пойдут на помощь центру реабилитации диких животных "Велес".

В Петербурге отмечают Международный день защиты прав животных. В Смольном открылся фестиваль современного анималистического искусства.

На форуме покажут работы художников не только из России, но и из других стран. Все художественные произведения посвящены представителям фауны, как домашним, так и диким животным.

Отмечается, что средства от продажи картин пойдут на помощь центру реабилитации диких животных "Велес".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге наградят педагогов за подготовку победителей школьных олимпиад.

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