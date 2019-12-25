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В Петербурге наградят педагогов за подготовку победителей школьных олимпиад
Сегодня, 16:25
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге наградят педагогов за подготовку победителей школьных олимпиад

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Премии по 100 тысяч рублей получат двое педагогов-наставниковю

Градоначальник Северной столицы подписал постановление, согласно которому учителя, которые готовили школьников к международным и всероссийским олимпиадам, получат награды. Об этом сообщили в Смольном.

Премии по 100 тысяч рублей получат двое педагогов-наставников, которые готовили призёров международных олимпиад. Также награды по 80 тысяч рублей выделят ста педагогам.

Соответствующая премия присуждается за выдающиеся заслуги в педагогической деятельности.

Ранее мы сообщали о том, что петербургских гандболистов наградят за высокие результаты на соревнованиях.

Фото: pixabay

Теги: смольный, учителя, школы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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