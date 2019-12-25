Петербургских гандболистов наградят за высокие результаты на соревнованиях

Всего премии получат 15 игроков сборной Петербурга по гандболу.

В Петербурге гандболистов наградят за высокие результаты на соревнованиях. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Награды получат 15 игроков в гандбол сборной Петербурга. Также премии присудят тренерам команды.

Известно, что премия присуждается членам сборных команд города и России, которые заняли призовые места по олимпийским видам спорта, а также по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

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