В Петербурге пройдет серия праздничных вечеров в честь Валерия Фокина

Народный артист России и художественный руководитель Александринского театра отмечает 50-летие творческой деятельности.

Народный артист России и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин отмечает 50-летие творческой деятельности. В честь этой знаменательной даты с 12 по 17 ноября пройдет серия праздничных вечеров с показами спектаклей и постановок из разных этапов жизни режиссера. Об этом сообщает пресс-служба театра.

В частности, 15 ноября на Новой сцене Александринки состоится открытое интервью с иновником торжества, которое проведет искусствовед Михаил Швыдкой. Там же пройдет ряд встреч под названием "Неизвестный Фокин". Именитые актеры, среди которых будет Антон Шагин, Авангард Леонтьев, Константин Райкин и Евгений Миронов, поговорят о скрытых гранях худрука. Вместе с тем будет открыта фотохроника, посвященная самым первым работам народного артиста.

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Фото: Википедия / A.Savin