Петербуржцы смогут взглянуть на современный Катар глазами фотографов и художников

В "Манеже" выставят более 150 картин и 370 фоторабот из Катара.

В среду, 14 ноября, в Центральном выставочном зале "Манеж" откроется выставка "Современный Катар: искусство и фотография". Мероприятие пройдет в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Об этом сообщается на сайте музея.

Посетители выставки смогут увидеть современный Катар глазами фотографов и художников. На экспозиции будет представлено более 150 картин и 370 фоторабот, которые затрагивают экономические и социальные преобразования в стране. Выставку подготовили в рамках Перекрестного Года культуры Катара и России 2018. Она будет работать с 19 ноября по 10 декабря.

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Фото: manege.spb.ru