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В Петербурге пройдёт международная выставка “Понаехали!”
Сегодня, 16:54
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге пройдёт международная выставка “Понаехали!”

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На арт-событие приедут художники из Африки, Европы, Азии и 50 городов России. 

В пятницу, 24 января, стало известно, что международную выставку "Понаехали!" проведут в Петербурге. Об этом сообщает организатор мероприятия. 

Планируется, что на арт-событие приедут художники из Африки, Европы, Азии и 50 городов России. Свои работы представят такие художники, как Андрей Макаревич, Елена Ненастина, Винера Абдуллина, Альфиза Сабирова и Юрия Фирсова.Кроме того, Петербуржцам покажут коллективные стенды художников стран Африки и Rahvusvaheline Kunsti Laboratoorium из Эстонии, картины из кожи Яна Брабенец.

Посетители также смогут посетить в рамках фестиваля экспозицию нонкомформистского искусства.

Ранее мы сообщали о том, что в Мариинском дворце открылась выставка фотографий блокадного Ленинграда.

Фото:предоставлено организатором.

Теги: выставка понаехали, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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