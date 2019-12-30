В Петербурге пройдёт международная выставка “Понаехали!”

На арт-событие приедут художники из Африки, Европы, Азии и 50 городов России.

В пятницу, 24 января, стало известно, что международную выставку "Понаехали!" проведут в Петербурге. Об этом сообщает организатор мероприятия.

Планируется, что на арт-событие приедут художники из Африки, Европы, Азии и 50 городов России. Свои работы представят такие художники, как Андрей Макаревич, Елена Ненастина, Винера Абдуллина, Альфиза Сабирова и Юрия Фирсова.Кроме того, Петербуржцам покажут коллективные стенды художников стран Африки и Rahvusvaheline Kunsti Laboratoorium из Эстонии, картины из кожи Яна Брабенец.

Посетители также смогут посетить в рамках фестиваля экспозицию нонкомформистского искусства.

Ранее мы сообщали о том, что в Мариинском дворце открылась выставка фотографий блокадного Ленинграда.

Фото:предоставлено организатором.