В Петербурге пройдет Церемония вручения ежегодной Премии в области современного искусства им. Сергея Курёхина

Церемония пройдет в эту субботу.

Вечером в субботу, 26 декабря, в Петербурге пройдет XI Церемония вручения ежегодной Премии в области современного искусства им. Сергея Курехина.

Отмечается, что мероприятие пройдет в жанре Lo-Poly Horror Movie и состоится в формате онлайн на сайте Центра Курёхина и площадках информационных партнёров. Благодаря технологии цифровой реальности эксперты постараются немного увеселить модель здания реконструируемого Центра имени Курехина на Васильевском острове, где вручались первые три премии.

К эфиру подключатся ведущие, организаторы и лауреаты за 2019 год. Из-за пандемии премию было решено перенести на следующий год, она должна была пройти на Мальцевском рынке.

Премия имени Сергея Курехина ежегодно вручается художникам, кураторам и музыкантам, которые в своем творчестве развивают экспериментальные принципы, сформулированные еще в 90-е годы самим Курехиным. В этом году премию вручат в следующих наминациях: Гран-При "Поп-Механика", "Лучшее произведение визуального искусства", "Лучший медиа объект", "Лучший кураторский проект", "Искусство в общественном пространстве", "Лучший текст о современном искусстве", почетная номинация "SKIF" (музыкальный экспериментальный проект) и новая номинация – "Science Art Project". Также специальный приз ежегодно вручает Французский институт.

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Фото: vk.com/kuryokhincenter