Экс-сотрудники ветеринарного центра "Белый Аист" сообщили о рейдерском захвате

Как сообщил один из сотрудников клиники, соучредитель присвоил съемное помещение центра.

В Невском районе произошел конфликт между владельцами ветеринарного центра "Белый Аист". Как сообщили "Piter.TV", один из соучредителей самовольно присвоил съемное помещение ветклиники.

По словам источника, генеральный директор ООО "Белый Аист" Илья Звонцев расторг договор аренды с банком, сдававшим помещение в аренду. Документ был переоформлен на новую организацию - ООО "Квадрат", которая принадлежала его другу Ивану Довганичу. Помимо Звонцева, ветеринарной клиникой владели супруги Павел и Мария Орловы. Мужчина работал в центре хирургом-кардиологом, а женщина руководила ветлечебницей. Утром 6 марта они приехали в клинику и обнаружили, что в здании находятся посторонние люди.

В дверях нас встретили три крупных неизвестных мужчины уголовной наружности. Сказали, что нам проход на территорию клиники воспрещен, так как теперь это помещение арендуется неким ООО "Квадрат". Сказать, что у нас был шок – ничего не сказать!

- рассказывает Мария Орлова.

Супруги подчеркнули, что Звонцев воспользовался временным отсутствием главврача на рабочем месте. Он переоформил документы, пока Мария Орлова восстанавливалась после операции по удалению опухоли.

Интерьеры клиники "Белый Аист" / официальная группа ВКонтакте.

Также источник "Piter.TV" сообщил, что около года назад, в Ленобласти был открыт еще один ветеринарный центр - ООО "Бейзил". Его учредителями на равных долях стали Иван Довганич и супруга Ильи Званцева – Ольга. Там работал врач Никита Вишняков. После переоформления "Белого Аиста" он пришел к Званцевым и отказался работать в их клиниках. По словам источника, он не хотел отнимать работу у Орловых. После разговора во дворе дома Званцевых на него напали двое неизвестных.

Они нанесли ему три ножевых ранения в руки и ноги, при этом рассекли ногу от колена по паха, перерезав бедренную артерию… Чудом Никита Борисович остался жив, благо "скорая" приехала быстро

- рассказа источник "Piter.TV".

Интерьеры клиники "Белый Аист" / официальная группа ВКонтакте.

Мнение второй стороны конфликта, супругов Званцевых и Ивана Довганича, пока не известно. В центре "Белый Аист" действительно подтвердили факт смены руководства и названия клиники. Администратор отказалась связывать корреспондента с Довганичем, но подтвердила, что супруги Орловы в клинике больше не работают.