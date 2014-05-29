В Петербурге проходят обыски по местам жительства сотрудников АО "Коломяжское"

Бывшие сотрудники предприятия подозреваются в хищении бюджетных средств.

Во вторник, 19 апреля, в Петербурге прошли обыски по местам жительства сотрудников и бывших сотрудников акционерного общества "Коломяжское". Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на собственный источник.

Предприятие занимается ремонтом дорог, благоустройством и арендой специальной техники. В издании предполагают, что обыски связаны с уголовным делом о присвоении или растрате, которое было возбуждено в марте 2022 года. По версии следствия, мошенники похитили около 9,5 млн рублей, которые были выделены для механизированной уборки тротуаров.

Предполагается, что организатором был бывший руководитель городского дорожного предприятия.

Ранее прокуратура утвердила обвинение по факту завышения стоимости уборки снега в МО "Полюстрово".

Фото: Piter.tv