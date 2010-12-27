В Петербурге оперативники проведут обыски в 70 квартирах по делу о банке "Советский"

В Северной столице продолжается расследование в отношении бывших менеджеров банка "Советский": грядут новые обыски.

В Петербурге силами экономической полиции проводятся обыски в 70 квартирах бывших сотрудников банка "Советский". Более сотни полицейских пытаются найти доказательства незаконной деятельности организации. Руководством операции занимается Главное управление безопасности и Следственный департамент МВД. Оперативники прибыли в Петербург днем 26 марта. Согласно полученным сведениям, возможны аресты подозреваемых.

С пяти часов утра 27 марта сотрудники правоохранительных органов получили конверты с адресами, по которым был дан приказ провести обыск. Известно, что квартиры находятся в различных районах города.По сведениям следствия, они принадлежат экс-менеджерам банка "Советский".

Напомним, что уголовное дело в отношении представителей данного банка возбуждено осенью 2016 года. Фигурантов обвиняют по статье за мошенничество в особо крупном размере. В общей сложности бывшие начальники похитили не менее миллиарда рублей. Преступления с выдачей фиктивных кредитов начали происходить после того, как организация лишилась лицензии Центробанка и ее санатром стал Татфондбанк. В декабре 2016 года в Северной столице уже проходили обыски в домах четырех экс-управленцев "Советского". С 22 числа оперативники задержали четырех человек. которые были предполагаемыми номинальными директорами подставных компаний, получавших кредиты.

Отметим, что фигуранты дела будут доставлены в отделение полиции по Лиговскому проспекту.