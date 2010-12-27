В Петербурге проходит выставка, посвященная Дэвиду Боуи

Близкий друг музыканта покажет жителям Северной Столицы свои приключения с музыкантом.

В субботу, 27 октября, в Санкт-Петербурге пройдет выставка из 70 снимков фотографа и продюсера Джеффа Маккормака (настоящее имя Уоррен Пис), на которой жители Северной Столицы смогут увидеть редкие снимки знаменитого певца Дэвида Боуи.

Маккормак был одним из самых близких друзей музыканта. В период с 1973 по 1976 гг. он сопровождал Боуи в турах в качестве бэк-вокалиста, танцовщика и перкуссиониста. За это время он принял участие в записи шести альбомов Боуи, а также выступил соавтором нескольких композиций. Помимо фотографий на выставке будет представлен фильм Боуи и Маккормака под названием "The Long Way Home", в котором запечатлена их поездки на транссибирском экспрессе в Москву.

В рамках выставки "David Bowie. Rock"n"roll with me" также пройдут дискуссии Джеффа Маккормака с музкритиком Артемием Троицким и Фрэнсиса Уэйтли с кинокритиком Марией Кувшиновой.

Дэвид Боуи скончался от рака печени 10 января 2016 года. За свою карьеру музыкант выпустил двадцать пять студийных альбомов и вошел в ряд престижных списков, в том числе "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времён".



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Фото:vk.com/newhollandsp