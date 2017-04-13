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В сети появился трейлер драмеди "Голос люкс" с эпатажной Натали Портман 

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Премьера фильма состоится 7 марта 2019 года.

В сети появился трейлер драмеди "Голос люкс" с эпатажной Натали Портман. Ролик опубликован на Movieclips Trailers.

Помиомо Портман в картине появятся  Джуд Лоу, Раффи Кэссиди, Стейси Мартин и другие. Режиссером выступил  Брейди Корбета.

По сюжету певица Селеста, в 1999 году со своей родной сестрой оказалась в эпицентре массового убийства в школе, пишет песню о своих переживаниях. Далее произведение становится настоящим хитом  и юнная артистка просыпается полноценной поп-звездой.

Известно, что все саундтреки к фильму написала  певица Сия.

Премьера фильма состоится 7 марта 2019 года.

Теги: голос люкс , джуд лоу , натали портман
Категории: Лента новостей Культура Кино

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