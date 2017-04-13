Премьера фильма состоится 7 марта 2019 года.

В сети появился трейлер драмеди "Голос люкс" с эпатажной Натали Портман. Ролик опубликован на Movieclips Trailers.

Помиомо Портман в картине появятся Джуд Лоу, Раффи Кэссиди, Стейси Мартин и другие. Режиссером выступил Брейди Корбета.

По сюжету певица Селеста, в 1999 году со своей родной сестрой оказалась в эпицентре массового убийства в школе, пишет песню о своих переживаниях. Далее произведение становится настоящим хитом и юнная артистка просыпается полноценной поп-звездой.

Известно, что все саундтреки к фильму написала певица Сия.

Премьера фильма состоится 7 марта 2019 года.