Джуда Лоу запечатлели в образе капитана Крюка на съемках "Питера Пэна"

Премьера состоится в 2022 году в онлайн-кинотеатре потокового сервиса Disney+.

В объектив папарацци попал актер Джуд Лоу в образе знаменитого капитана Крюка. Судя по снимкам, легендарный пират, бороздящий по просторам океана на "Веселом Роджере", будет с длинными волосами и закрученными усами.

Съемки семейного фэнтези студии Disney "Питер Пэн", являющегося игровым ремейком мультфильма 1953 года, стартовали в середине прошлого месяца. В картине также появится Джим Гэффиган в роли неуклюжего мистера Сми, Яра Шахиди в роли волшебной феи Динь-Динь, Алисса Вапанатак исполнит партию Тигровой Лилии, а родителей и братьев Вэнди сыграют Алан Тьюдик, Молли Паркер, Джошуа Пикеринг и Джейкоби Юп.

Постановкой фильма занимается Дэвид Лоури в соавторстве с Тоби Хальбруксом. Премьера состоится в 2022 году в онлайн-кинотеатре потокового сервиса Disney+.

Ранее Disney выпустил новый трейлер фильма "Круэлла" с Эммой Стоун.

Фото: Twitter / Film Updates