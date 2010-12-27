Хлеб — всему голова! Первую демо-запись Дэвида Боуи случайно нашли в хлебнице

Бывший ударник и менеджер группы The Konrads Дэвид Хэдфилд случайно во время переезда обнаружил сингл Дэвида Боуи в хлебной корзине. Сообщает The Guardian.

В понедельник, 23 июля в хлебнице бывшего ударника и менеджера группы The Konrads Дэвида Хэдфилда был обнаружен синг Дэвида Боуи 55-летней давности. Трек называется I Never Dreamed. Известно, что Дэвид записал ее в возрасте 16 лет. Неизвестной музыкальная компоиция была, потому что лейб Decca в свое время не принял трек.

Мы решили, что запишем несколько гитарных инструментальных композиций и одну песню. Я выбрал I Never Dreamed, потому что она была самой сильной, остальные две песни были слабоваты. Тогда я решил, что лучше Дэвида никто не сможет спеть эту песню в правильной интерпретации. Таким образом, эта запись — самая первая запись вокала Дэвида Боуи, рассказывает Дэвид Хэдфилд

Эксперты уже оценивают композицию в 10 тысяч фунтов.

Фото: David Bowie/ВК