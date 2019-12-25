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В Петербурге проходит фестиваль "Аллея героев"
Сегодня, 15:54
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smirenny

В Петербурге проходит фестиваль "Аллея героев"

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Интерактивную программу посвятили 75-ой годовщине Великой Победы.

Почти весь день в воскресенье, 13 сентября в саду "Василеостровец" проходит военно-исторический фестиваль "Аллея героев", посвященный 75-й годовщине Великой Победы, сообщили в пресс-службе администрации Василеостровского района.

Петербуржцам и гостям города подготовили  концерт, танцы, тематические мастер-классы и даже угощение кашей из полевой кухни. Отмечается, что фестиваль рассчитан на семейное посещение.

Кроме того, для участников подготовлены экскурсии по пяти локациям: специалисты исторической реконструкции расскажут горожанам о ключевых этапах войны.

Фестиваль пройдет до 18:00.

Ранее мы писали, что Борис Гребенщиков выступил перед поклонниками.

Фото: vk.com/vonews

Теги: фестиваль аллея героев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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