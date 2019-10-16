Во дворе школы №531 высадили сирень в честь знаменитой сербской летчицы

Эти сорта были разработаны специалистами творческой группы "Русская сирень".

В прошлом году школьники облагородили территорию, разбив аллею памяти героев. Ими были высажены кусты сирени известных сортов, в том числе "Полина Осипенко", славящаяся нежными розовато-лиловыми цветами, а также "Валентина Гризодубова" и "Родина", пишет "Петербургский дневник".

Через год, в мае, учащиеся вместе с Радмилой Тонкович и экспертом по сирени Ириной Сапожковой продолжили озеленение аллеи, добавив сорта "Радмила", "Жди меня", "Маршал Бирюзов" и "Ладога". Эти сорта были разработаны специалистами творческой группы "Русская сирень".

Более двух десятилетий ученые работали над созданием новых сортов сирени, посвящая их городам, выдающимся личностям и искусству. Значительная часть посвящена героям Великой Отечественной войны. Сотрудничество Радмилы Тонкович и группы ученых началось около десяти лет назад, и вскоре результатом стало создание сорта сирени, названного в ее честь. Презентация и официальная регистрация сорта состоялись в 2016 году.

Руководитель группы "Русская сирень" Сергей Аладин подчеркнул, что создание нового сорта – это выражение глубокого уважения к личности, внесшей значительный вклад в российскую авиацию.

По словам Аладина, Радмила – уникальный человек, любящий Россию, преподавала в Московском авиационном институте и близко знакома со многими космонавтами и потомками маршалов Победы. Она является автором книги "Небесные героини мира", посвященной известным летчицам, в том числе биографиям более трехсот советских и российских женщин-авиаторов. Этот сорт сирени – знак восхищения этой выдающейся женщиной.

Селекционер отметил, что сорт "Радмила" отличается обильным цветением, крупными бутонами нежно-розового оттенка с коричневатым отливом. Форма цветочных кистей вытянутая, создающая впечатление полета.

В интервью Радмила Дмитриевна отметила, что День Победы для нее – священный праздник. В текущем году она была почетным гостем на параде на Красной площади, который произвел на нее огромное впечатление.

Она подчеркнула важность роли русских женщин во Второй мировой войне, которые верили, ждали, воевали, трудились в промышленности и сельском хозяйстве.

Фото: Петербургский дневник