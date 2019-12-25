Борис Гребенщиков выступил перед поклонниками

Встреча с поклонниками прошла на фестивале "Части света".

В субботу, 12 сентября, в Юсуповском саду прошел однодневный фестиваль музыки "Части света", рассказала "Фонтанка".

На мероприятии выступил Борис Гребенщиков, который провел пандемию в Великобритании и недавно вернулся в Петербург. Поклонники услышали новые песни из альбом "Знак огня", а также старые и всем известные композиции. Кроме того, на фестивале выступили Markscheider Kunst, Ольга Глазова, трио "Цвет граната", этно-электронный коллектив OYME с финно-угорскими песнями.

Отмечается, что несмотря на ограничения числа мест в продаже из-за пандемии, пенсионеров вновь пускали бесплатно.

Ранее мы писали, что концерт Светланы Сургановой в ДК имени Ленсовета пройдет 1 октября.

Фото: vk.com/bgofficial