Концерт Светланы Сургановой в ДК имени Ленсовета

Певица выступит со своим оркестром в честь 17-летия коллектива.

В четверг, 1 октября, в зале ДК имени Ленсовета выступит любимый петербуржцами коллектив "Сурганова и оркестр".

Группа покоряет фанатов неповторимым смешением жанров и безупречным стилем уже 17 лет. Этой дате и будет посвящен праздничный "Деньрожденческий" концерт. В программу включены любимые хиты и премьеры композиций, которые до выпуска нового альбома услышат только пришедшие на выступление.

Мероприятие начнется в 19.00 по адресу: Каменноостровский проспект, 42. Стоимость билетов от 3 200 р.

Отметим, что в связи с эпидемией коронавируса зрителям необходимо будет соблюдать все необходимые противоэпидемические меры. Кроме того, вход в театр будет открыт за полтора часа до начала мероприятия.

Фото: surganova.su