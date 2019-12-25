Концерт Светланы Сургановой в ДК имени Ленсовета

В четверг, 1 октября, в зале ДК имени Ленсовета выступит любимый петербуржцами коллектив "Сурганова и оркестр".
Группа покоряет фанатов неповторимым смешением жанров и безупречным стилем уже 17 лет. Этой дате и будет посвящен праздничный "Деньрожденческий" концерт. В программу включены любимые хиты и премьеры композиций, которые до выпуска нового альбома услышат только пришедшие на выступление.
Мероприятие начнется в 19.00 по адресу: Каменноостровский проспект, 42. Стоимость билетов от 3 200 р.
Отметим, что в связи с эпидемией коронавируса зрителям необходимо будет соблюдать все необходимые противоэпидемические меры. Кроме того, вход в театр будет открыт за полтора часа до начала мероприятия.
Фото: surganova.su
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