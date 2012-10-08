В Петербурге прогнозируют рост свободных складов до рекордных значений 2025 года

Объём пустующих складских площадей в Петербурге увеличится на фоне падения спроса.

В Санкт-Петербурге прогнозируется увеличение доли вакантных складских площадей к концу 2025 года. По оценке IBC Real Estate, показатель может вырасти с 1,5 % до 4,5 % в годовом выражении. Ожидается, что в следующем году доля свободных помещений достигнет 5 %.

Компания отмечает, что совокупный объём складской недвижимости на рынке к завершению текущего года составит 7149 тысяч квадратных метров. Этот показатель превышает уровень прошлого года, который составлял 6599 тысяч квадратных метров. По прогнозу, в 2025 году объём увеличится до 7549 тысяч квадратных метров.

Эксперты ожидают сокращение количества сделок на рынке складской недвижимости. В 2025 году снижение может составить 52 % по сравнению с предыдущим годом, а общий объём сделок, согласно прогнозу, не превысит 250 тысяч квадратных метров. Годом ранее падение спроса составляло 43 %.

На фоне роста числа свободных помещений и уменьшения активности арендаторов аналитики допускают снижение арендных ставок до конца следующего года. По оценке, стоимость аренды может уменьшиться на 13 % относительно уровня 2024 года.

