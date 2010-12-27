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В Петербурге продлен арест обвиняемых по делу о педофилии в детдоме
Сегодня, 22:53
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В Петербурге продлен арест обвиняемых по делу о педофилии в детдоме

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На протяжении 5 лет обвиняемые насиловали своих воспитанников.

Городской суд Петербурга вынес поставновление о продлении срока ареста пятерым обвиняемым в насилии над несовершеннолетними воспитанниками детского дома. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Продление меры связано с необходимостью окончить выполнение требований статьи 217 УПК РФ, составить обвинительное заключение. Все обвиняемые просили суд избрать меру в виде домашнего ареста, сообщив суду о своей полной непричастности к инкриминируемым деяниям.

Уточнили в пресс-службе

Бывший замдиректор детского дома №10 в Кировском районе Михаил Елин, экс-директор школы №565 Станислав Виноградов, а также трое воспитанников учреждения — Павел Прикащиков, Андрей Соловьев и Кирилл Покалюк - обвиняются по делу о педофилии в детском доме над воспитанниками.

По версии следствия, обвиняемые с 2005-го по 2010 год в детском доме №10 систематически совершали насильственные действия сексуального характера в отношении четверых воспитанников 1991—1995 годов рождения.

Фото: Piter.TV

Теги: детский дом , кировский район , насилие , происшествие , спб , суд , уголовное дело
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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