В сети показали игру, где Пушкин спасает пенсионеров от сосулек на улице Рубинштейна

Пользователи оставили много положительных отзывов и выразили надежду, что проект доведут до логической концовки.

Петербургская студия дизайна Kapodaki и совместно с художницей Настей Холодиловой придумали олдскульную восьмибитную игру, посвященную местной зиме. Ролик-презентация был опубликован в Instagram студии.

Главный герой игры "SOSули" внешне напоминает знаменитого поэта Александра Пушкина. Суть геймплея заключается в преодолевании городских сугробов и улицы Рубинштейна, пока не героя падают сосульки. По пути он помогает упавшим пенсионерам, за что получает дополнительные жизни, а здоровье подкрепляет в барах и ресторанах главной питейной улицы Петербурга. В комментариях к ролику пользователи оставили много положительных отзывов и выразили надежду, что проект доведут до логической концовки.



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Видео: студия дизайна Kapodaki