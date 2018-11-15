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При обрушении рекламного щита у станции "Проспект Просвещения" пострадали два человека
Сегодня, 8:31
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Alena_Zinovieva

При обрушении рекламного щита у станции "Проспект Просвещения" пострадали два человека

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Оба находятся в Елизаветинской больницы в тяжелом состоянии.

Два человека пострадали во время падения рекламного щита возле станции метро "Проспект Просвещения". Металлическая конструкция не выдержала порывов ветра и рухнула на прохожих. Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина в своем Twitter-аккаунте.

Пострадавших доставили в Елизаветинскую больницу. Сейчас они находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Известно, что под щитом оказался 42-летний сотрудник  ППС Выборгского района. Личность второго человека не уточняется.

Ранее мы писали, что рекламный щит упал у станции метро "Проспект Большевиков".

Фото: Piter.TV

 

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Теги: елизаветинская больница, падение рекламного щита, реанимация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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