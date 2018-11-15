При обрушении рекламного щита у станции "Проспект Просвещения" пострадали два человека

Два человека пострадали во время падения рекламного щита возле станции метро "Проспект Просвещения". Металлическая конструкция не выдержала порывов ветра и рухнула на прохожих. Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина в своем Twitter-аккаунте.
Пострадавших доставили в Елизаветинскую больницу. Сейчас они находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Известно, что под щитом оказался 42-летний сотрудник ППС Выборгского района. Личность второго человека не уточняется.
Ранее мы писали, что рекламный щит упал у станции метро "Проспект Большевиков".
Фото: Piter.TV
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