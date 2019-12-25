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В Петербурге пресекли деятельность "черного" копателя
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В Петербурге пресекли деятельность "черного" копателя

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Обыск проводили у 50-летнего неработающего мужчины.

Накануне, 23 декабря, сотрудники полиции Петербурга при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в рамках следственных и оперативных мероприятий провели обыск у 50-летнего неработающего мужчины на улице Бурцева, а также в частном доме в деревне Старые Медуши в Ломоносовском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В результате обыска обнаружили и изъяли предметы, похожие на оружие и комплектующие к нему, а так же различные боеприпасы. Объекты отправили на экспертизу, которая подтвердила подозрения – это действительно было оружие. 

По данному инциденту возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, черный копатель
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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