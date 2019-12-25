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В Петербурге прекратили дело в отношении бывшего замдиректора НИИ ЛОР Коноплева
Сегодня, 16:11
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В Петербурге прекратили дело в отношении бывшего замдиректора НИИ ЛОР Коноплева

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Пользуясь своим служебным положением, директор потребовал у подчиненных деньги за надбавки.

Ленинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего исполяющего обязанности директора ГБУ "СПБ НИИ ЛОР" Минздрава России. Обвиняемый, по мнению суда, полностью возместил ущерб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Олег Коноплев потребовал у 9 сотрудников, которые получили деньги за участие в операциях по высокотехнологичным видам медицинской помощи, отдать средства ему. Он получил 2,65 млн рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению. 

Адвокат утверждал в защиту своего подопечного, что обвиняемый уже возместил ущерб: уволился с должности, раскаялся в содеянном, перечислил деньги в благотворительный фонд. Суд наказал Коноплева штрафом в 30 тыс. рублей. 

Отметим, что врача подозревают в совершении еще одного преступления. 

Фото: lornii.ru

Теги: нии лор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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