В Петербурге прекратили дело в отношении бывшего замдиректора НИИ ЛОР Коноплева

Пользуясь своим служебным положением, директор потребовал у подчиненных деньги за надбавки.

Ленинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего исполяющего обязанности директора ГБУ "СПБ НИИ ЛОР" Минздрава России. Обвиняемый, по мнению суда, полностью возместил ущерб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Олег Коноплев потребовал у 9 сотрудников, которые получили деньги за участие в операциях по высокотехнологичным видам медицинской помощи, отдать средства ему. Он получил 2,65 млн рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.

Адвокат утверждал в защиту своего подопечного, что обвиняемый уже возместил ущерб: уволился с должности, раскаялся в содеянном, перечислил деньги в благотворительный фонд. Суд наказал Коноплева штрафом в 30 тыс. рублей.

Отметим, что врача подозревают в совершении еще одного преступления.

Фото: lornii.ru