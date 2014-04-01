Замдиректора петербургского НИИ ЛОР подозревают еще в одном эпизоде взятки

Это уже третье уголовное дело, к которому может быть причастен заслуженный врач России.

Заместителя директора НИИ ЛОР Олега Коноплева подозревают в еще одном эпизоде получения взятки. В этом эпизоде сумма еще выше — 3,6 млн рублей. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

По версии оперативников, деньги врач получил в несколько приемов от своих подчиненных за общее покровительство по службе.

Следственный отдел по Адмиралтейскому району ГСУ СК РФ возбудил уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. 66-летний Коноплев находится под домашним арестом.

Напомним, в январе 2021 года замдиректора обвинили в получении взятки в размере не менее 2,1 млн рублей и злоупотреблении должностными полномочиями. Тогда же Олег Коноплев оказался под домашним арестом. Свою вину он отрицал.

Фото: lornii.ru