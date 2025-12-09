В Петербурге предупредили о смоге и ухудшении воздуха

Неблагоприятные условия могут привести к накоплению вредных веществ в воздухе.

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о вероятном ухудшении качества воздуха в ночь и утро 14 апреля. В этот период в городе может появиться дымка и ощущаться неприятные запахи.

В Комитете по природопользованию пояснили, что причиной станет сочетание тумана и слабого ветра, при котором вредные примеси не рассеиваются, а накапливаются в приземном слое атмосферы. Ожидается установление неблагоприятных метеоусловий первой степени.

В подобных условиях повышается риск концентрации загрязняющих веществ, что может сказаться на самочувствии горожан. В связи с этим промышленным предприятиям предписано снизить объемы выбросов и принять дополнительные меры для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.

Фото: pxhere.com