В Петербурге представят технологии для социальной адаптации людей с ОВЗ

На Новой Сцене Александринского театра пройдет инклюзивный перформанс, где будут продемонстрированы новые технологии для социальной адаптации людей с ОВЗ.

В эту субботу, 30 октября в 13:00, на Новой Сцене Александринского театра специалисты Университета ИТМО и медиахудожники Лаборатории Новых медиа представят инклюзивный аудиовизуальный перформанс. В рамках мероприятия продемонстрируют новые технологии для социальной адаптации людей с ОВЗ. Об этом сообщили в пресс-службе проекта Лаборатория "Нейрокультура".

Мероприятие посвящено расширению границ между наукой, технологиями и искусством с помощью эмоциональной коммуникации. Авторы развивают набирающую популярность модель социокультурной инклюзии, понимающей ОВЗ как нетипичность в образе жизни.

Участники Лаборатории "Нейрокультура разработали систему "Нейротафл" – цифровой тактильно-кинестетический интерфейс для творчества и развития абстрактного мышления у детей с особенностями зрения. Использование этих технологий в будущем позволит окончательно устранить барьеры, возникающие в процессе социальной адаптации лиц ОВЗ, и признать нетипичность как уникальное качество каждого человека.

Перед самим перфомансом запланирована открытая дискуссия по использованию новых инклюзивных методов и технологий в искусстве, культуре и образовании. Мероприятие пройдет в очном формате. Вход по регистрации.

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Фото: Александринский театр и Новая сцена / Вконтакте