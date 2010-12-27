В Петербурге представят картины немецкого художника Хельмута Кизеветтера

Как сообщается на официальном сайте НИМРАХа, выставка откроется 17 октября в Синем Зале Российской академии художеств.
По заявлению автора произведений, при помощи этих красок зрители смогут почувствовать объем картины издалека. Особенностью представленной коллекции является полное отсутствие названий у произведений. Предполагается, что зритель сможет сам додумать концепцию экспоната.
На выставке будут представлены картины с применением специальных красок Tipp-Ex с резиновым компонентом. Среди экспозиции будут и картины с добавлением красителя на основе веществ, добываемых из насекомых кошениль или вообще чистого золота.
Выставка продлится до 27 октября.
Ранее мы сообщали об открытии выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, которая продлится до 18 октября.
Фото: artsacademymuseum.org
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