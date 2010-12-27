В Петербурге представят картины немецкого художника Хельмута Кизеветтера

Творчество Кизеветтера воплощается не только в живописи, но и в видео- и графических инсталляциях.

Как сообщается на официальном сайте НИМРАХа, выставка откроется 17 октября в Синем Зале Российской академии художеств.

По заявлению автора произведений, при помощи этих красок зрители смогут почувствовать объем картины издалека. Особенностью представленной коллекции является полное отсутствие названий у произведений. Предполагается, что зритель сможет сам додумать концепцию экспоната.

На выставке будут представлены картины с применением специальных красок Tipp-Ex с резиновым компонентом. Среди экспозиции будут и картины с добавлением красителя на основе веществ, добываемых из насекомых кошениль или вообще чистого золота.

Выставка продлится до 27 октября.

Ранее мы сообщали об открытии выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, которая продлится до 18 октября.

Фото: artsacademymuseum.org