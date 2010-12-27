Выставка объединяет 116 участников из Ленинградской области: свои работы представляют художники-живописцы, художники-графики, скульпторы, мастера декоративно-прикладного искусства.

На областной выставке, посвященной Году театра в России, представлены работы художников и скульпторов из Ленинградской области.

В выставочном зале Санкт-Петербургского союза художников состоялось открытие выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства "Приподнимем занавес за краешек…", организованной Домом народного творчества Ленинградской области.

Выставка объединяет 116 участников из Ленинградской области: свои работы представляют художники-живописцы, художники-графики, скульпторы, мастера декоративно-прикладного искусства. Всего экспонируется более 225 работ: 125 работ художников и скульпторов – жанровые картины, портреты мастеров сцены и работников театра, тематические театральные и ассоциативные натюрморты, пейзажи театрального Петербурга, картины театральной жизни в районах Ленинградской области, афиши к спектаклям и представлениям, а также более 100 работ мастеров декоративно-прикладного искусства.

Выставка будет работать до 18 октября ежедневно с 12.00 до 20.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.38. Выходной день – понедельник. Вход свободный.

Источник: пресс-служба ЛО