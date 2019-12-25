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В Петербурге представили проект трамвая "Богатырь-М"
Сегодня, 11:35
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В Петербурге представили проект трамвая "Богатырь-М"

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Специалисты отметили, что проект является самым инновационным в России.

На Невском заводе электрического транспорта представили проект трамвая "Богатырь-М", который является самым инновационным составом в России, передает ТАСС.

Эти трамваи выйдут на маршруты №23 и №27 уже в июне в рамках Новой транспортной модели. Составы оснащены полом с подогревом, элементами автопилотирования, а количество сидячих мест увеличили. Отмечается, что батареи трамвая обеспечат до трех тыс. метров автономного хода. 

Один "Богатырь-М" стоит около 119 млн рублей.

 Фото: ООО "ПК ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ"

Теги: новые трамваи, петербург, трамвай богатырь-м
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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