В Петербурге предложили отменить штрафы водителям за пробки у вокзала

Депутат требует проверить камеры, которые наказывают водителей за вынужденные остановки.

В Санкт-Петербурге обсуждается корректировка системы фотовидеофиксации нарушений. По словам депутата Алексея Цивилёва, камеры фиксируют вынужденные остановки автомобилей в пробках как нарушение правил стоянки.

Цивилёв подчеркнул, что водители, оказавшиеся в заторе, не совершают противоправных действий, однако действующие алгоритмы не учитывают обстоятельства ситуации. В качестве решения парламентарий предложил ввести обязательную двухэтапную проверку записей с камер сотрудником перед вынесением постановления, сообщает "Пятый Канал".

Также он предложил провести аудит расположения камер на участках с регулярными заторами и скорректировать их режим работы. Дополнительно он рекомендовал создать упрощённый онлайн-сервис для обжалования постановлений с возможностью прикладывать доказательства.

По данным Комитета по транспорту, в 2025 году поступило 6960 жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях, из которых 2392 жалобы удовлетворены. По участку у Московского вокзала было зарегистрировано 91 обращение, из которых 41 признали обоснованным.

Фото: Piter.tv