В Петербурге разработали декларацию по гуманному обращению с животными

Георгий Полтавченко отметил, что этот документ необходимо вынести на общественное обсуждение.

Вице-губернатор Анна Митянина предложила выпустить декларацию о содержании домашних животных. Об этом сегодня 28 апреля сообщает издание "Мойка 78".

На заседании правительства Петербурга Анна Митянина и главный ветеринар города Юрий Андреев представили проект декларации о правилах обращения с животными. Губернатор Георгий Полтавченко отметил, что этот документ необходимо вынести на общественное обсуждение.

Как сообщают в управлении ветеринарии, каждая 2-я семья в Северной столице заводит домашних любимцев. У петербуржцев в домах обитают 300 тысяч собак и около миллиона кошек. Кроме того, в городе без хозяев живут 7-8 тысяч безнадзорных собак и кошек. На данный момент, в Петербурге работает 7 приютов для бездомных животных.

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