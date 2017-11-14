Смольный обещает создать дружелюбную туристическую полицию в Петербурге

В Северной столице может появиться специальная туристическая полиция. Начнется все с обучения правоохранителей иностранным языкам.

Полицейский Северной столицы со следующего года начнут обучать иностранным языкам. Об этом рассказал председатель комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев. Занятия по лингвистике будут проходить на базе Городского туристско-информационного бюро.

Далее город планирует больше развивать имидж дружелюбного к туристам города. По словам Мушкарева, следующим шагом для этого станет создание полноценной туристической полиции.

Обучение полицейский станет частью программы развития сферы туризма в Северной столице. Целью программы является создание узнаваемого туристического бренда Петербурга. Также в нее входит развитие информационной службы на сегвеях AskMe. Эти сервисы собираются использовать во время Чемпионата мира по футболу в 2018 года.