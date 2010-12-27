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В Ленинградской области появится сквер Пограничников
Сегодня, 13:15
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nadiputintseva
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В Ленинградской области появится сквер Пограничников

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Данные поправки приняли к 100-летию основания пограничной охраны в России.

18 апреля в ЗакСе была принята поправка в городской закон о зеленых насаждения, согласного которому безымянный участок в Сестрорецке назовут сквером Пограничников.

Новый сквер между Приморским шоссе и озером Разлив решили сделать в часть празднования столетия со дня основания пограничной охраны 28 мая. Новые поправки отправили на подтверждение губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.

Напомним, ранее  Piter.tv сообщал, что фонтан "Шар" на Невском проспекте запустят 19 апреля вместе с другими фонтанами. В ГУП "Водоканале СПб" сообщили, что первыми запустят фонтаны на Манежной площади и на Невском проспекте.  К 9 маю запустят главные комплексы на Московской площади и площади Ленина. 

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Теги: закс , новости спб , сквер пограничников , смольный
Категории: Новости СПб

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