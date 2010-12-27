Смольный разрабатывает новое приложение для "Подорожника" за 21 млн рублей

Организатор перевозок решил разработать новое приложение для карты "Подорожник". На приложение хотят потратить 21,4 миллион рублей.

На сайте госзакупок появился конкурс на разработку приложения для информирования горожан о работе общественного транспорта. Максимальная цена лота – 21,4 миллиона рублей. Победителя конкурса определят 9 ноября.

Разработчикам за 2017-2019 годы нужно будет написать приложения для iOS и Аndroid. В программе должен быть сервис по геолокации, актуальные новости, просчет маршрута и определение местоположения подвижного состава. Кроме того, через приложение можно будет написать жалобу или предложение Организатору перевозок. Также обещают, что несколько раз в месяц можно будет запрашивать детализацию транзакций по "Подорожнику".

Остается надеяться, что новое приложение действительно будет полезным. Сейчас пополнение карты через интернет все равно надо подтверждать в кассе. А отслеживать транспорт и строить маршрут можно через несколько разных приложений.