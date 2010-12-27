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Смольный разрабатывает новое приложение для "Подорожника" за 21 млн рублей
Сегодня, 10:47
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Asyaromanenkova
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Смольный разрабатывает новое приложение для "Подорожника" за 21 млн рублей

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Организатор перевозок решил разработать новое приложение для карты "Подорожник". На приложение хотят потратить 21,4 миллион рублей.

На сайте госзакупок появился конкурс на разработку приложения для информирования горожан о работе общественного транспорта. Максимальная цена лота – 21,4 миллиона рублей. Победителя конкурса определят 9 ноября.

Разработчикам за 2017-2019 годы нужно будет написать приложения для iOS и Аndroid. В программе должен быть сервис по геолокации, актуальные новости, просчет маршрута и определение местоположения подвижного состава. Кроме того, через приложение можно будет написать жалобу или предложение Организатору перевозок. Также обещают, что несколько раз в месяц можно будет запрашивать детализацию транзакций по "Подорожнику".

Остается надеяться, что новое приложение действительно будет полезным. Сейчас пополнение карты через интернет все равно надо подтверждать в кассе. А отслеживать транспорт и строить маршрут можно через несколько разных приложений.

Теги: автобусы спб , гу организатор перевозок , новости питера , новости спб , подорожник
Категории: Новости СПб

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