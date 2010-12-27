В Петербурге хотят открыть Школу Арктики

Школьники будут самостоятельно изучать историю и культуру петербургского Арктического региона.

Музей "Ледокол "Красин"" и Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики хотят открыть в Северной столице Школу Арктики. В ней будут изучать историю и культуру петербургского Арктического региона. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Петербурга.

По словам организаторов проекта, изучать памятники лучше всего через "живое общение" с объектами культурно-исторического наследия. Акцент сделают на самостоятельной работе школьников, что позволит ребятам получить практические знания в этой области науки.

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Фото: gov.spb.ru