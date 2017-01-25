Высшая школа экономики и ГЛОНАСС подготовят специалистов в области интернета вещей

НИУ ВШЭ откроет новое направление для подготовки кадров в области киберфизических процессов.

Подразделение НИУ ВШЭ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова и АО "ГЛОНАСС" подписали соглашение о сотрудничестве. как сообщает "Интерфакс", вузы займутся развитием технологий в области спутниковых и навигационных систем.

На базе университета появится новое направление - магистр в области интернета вещей. Специалистов будут готовить на основе аналогичных европейских курсов. После окончания учебы выпускники смогут заниматься большими данными, облачными вычислениями и вопросами кибербезопасности.

По сообщению ГЛОНАСС, сотрудничество направлено, в первую очередь, на развитие интернета вещей. Основная задача сотрудничества - подготовка квалифицированных кадров, которые будут способны реализовать экспериментальные программы в области навигационно-информационных технологий. Появление большого количества грамотных специалистов позволит существенно улучшить качество технологии и сделать ее доступнее.

Интернетом вещей называют сеть, к которой подключены и в которой взаимодействуют физические объекты. Под такими объектами может подразумеваться все, что угодно – от бытовых приборов до домашних тапочек. На основе интернета вещей работает система "Умный дом".

Фото: НИУ ВШЭ / официальный сайт.