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В Петербурге появился филиал "моста глупости"
Сегодня, 11:06
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Shdaria
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В Петербурге появился филиал "моста глупости"

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На парковке комплекса "Норд" застряла "ГАЗель". Водитель не рассчитал высоту машины.

В Петербурге, 11 апреля, в Выборгском районе произошло традиционное ДТП, в которой "ГАЗель" была главным героем. Машина застряла на парковке торгового комплекса "Норд". Дело в том, что водитель не рассчитал высоту и попал под новый "мост глупости", об этом сообщили очевидцы произошедшего.

Пользователи сети опубликовали фотографии с места аварии и омтетили, что ночь у водителя будет скучной. Также комментаторы шутят, что мужчина за рулем готовится покорить Софийский мост, под которым застревают почти каждый день крупные машины. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург
  

Теги: дтп спб , мост глупости , новости спб , норд , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб ДТП

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