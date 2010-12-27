В Петербурге появился филиал "моста глупости"

На парковке комплекса "Норд" застряла "ГАЗель". Водитель не рассчитал высоту машины.

В Петербурге, 11 апреля, в Выборгском районе произошло традиционное ДТП, в которой "ГАЗель" была главным героем. Машина застряла на парковке торгового комплекса "Норд". Дело в том, что водитель не рассчитал высоту и попал под новый "мост глупости", об этом сообщили очевидцы произошедшего.

Пользователи сети опубликовали фотографии с места аварии и омтетили, что ночь у водителя будет скучной. Также комментаторы шутят, что мужчина за рулем готовится покорить Софийский мост, под которым застревают почти каждый день крупные машины.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

