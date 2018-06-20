В Петербурге появился Совет по стратегическому планированию

В него войдут деятели из различных сфер.

В Северной столице появится Совет по стратегическому планированию. В комиссию войдут представители различных сфер деятельности, начиная бизнес-направлением и заканчивая культурой. Об этом заявили в пресс-службе Смольного. оФициальные документы, рассказывающие о создании нового органа власти, опубликованы второго апреля.

Отметим, что в обязанности совета будет контроль инициатив, которые реализует руководящий состав Правительства города. Также в Смольном будут узнавать экспертное мнение отобранных лиц по важным для Петербурга вопросам. Специалисты также будут отвечать за разработку рекомендаций для чиновников. На данный момент особое внимание будет уделено развитию проектов "Твой бюджет" и "Родной район".

Фото: Piter.tv