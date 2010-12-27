В Петербурге увеличат штраф за незаконную вырубку деревьев

Нарушители должны будут заплатить до 500 тысяч рублей.

Депутаты Законодательного собрания поддержали идею об увеличении штрафов за незаконную вырубку деревьев в городе. Нарушители, которые не установили информационный щит, будут платить в 10 раз больше. Об этом сообщается на сайте ЗакСа.

По словам члена фракции "Справедливая Россия" Надежды Тихоновой, в последнее время горожане стали все чаще жаловаться депутатам на вырубку кустарников и деревьев во дворах Петербурга. При этом не всегда понятно, являются ли эти работы санкционированными. Поэтому власти города обязали специалистов устанавливать за пять дней до начала работ информационный щит.

Согласно новому законопроекту, нарушителей будут штрафовать. Так, должностные лица должны будут заплатить от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; юридические – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

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