Видео: петербуржцы пожаловались на бессмысленную вырубку деревьев в Красносельском районе

В понедельник, 1 апреля, петербуржцы пожаловались на бессмысленную вырубку деревьев в Красносельском районе. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.
Инцидент произошел на улице Чекистов напротив здания МВД России.
Крупные, здоровые деревья вырубают на улице Чекистов в Санкт-Петербурге
сказано в сообщении
Как отмечает мобильный корреспондент, рядом с местом вырубки нет линий электропередач, которые могли бы стать причиной такой ликвидации.
Кроме того, срубленные деревья службы не стали вывозить и оставили их лежать на асфальте.
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Видео:Piter.TV
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