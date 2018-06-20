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Видео: петербуржцы пожаловались на бессмысленную вырубку деревьев в Красносельском районе

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По словам местных жителей, деревья абсолютно здоровые и не нуждаются в ликвидации. 

В понедельник, 1 апреля, петербуржцы пожаловались на бессмысленную вырубку деревьев в Красносельском районе. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на улице Чекистов напротив здания МВД России. 

Крупные, здоровые деревья вырубают на улице Чекистов в Санкт-Петербурге

сказано в сообщении

Как отмечает мобильный корреспондент, рядом с местом вырубки нет линий электропередач, которые могли бы стать причиной такой ликвидации.

Кроме того, срубленные деревья службы не стали вывозить и оставили их лежать на асфальте. 

Ранее мы сообщали о том, что Ночью в Центральном районе неизвестный побил три припаркованных машины

Видео:Piter.TV

Теги: вырубка деревьев в спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Общество, Картина дня,

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