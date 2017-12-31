В Петербурге после празднования Нового года двое школьников оказались в больнице с алкогольным отравлением

Один пострадавший лежит в реанимации, вторая тоже находится в тяжелом состоянии.

Как стало известно, после бурного празднования Нового 2018 года в Северной столице двое несовершеннолетних школьников были госпитализированы в больницы из-за алкогольного отравления. От данного “недуга” пострадала 14-летняя жительница Купчино и 14-летний юноша с Ленинского проспекта. Первая находится в тяжелом состоянии, второй - лежит в реанимации. Оба пациента госпитализированы в пятую городскую детскую больницу имени Филатова.

Девочку без сознания обнаружили прохожие. Она лежала во дворе дома номер 48 на Пражской улице. Врачи диагностировали у нее острое отравление этанолом.

Мальчика поступил в больницу уже 1 января. Его нашли в районе трех часов дня у дома номер 92 по Ленинскому проспекту сотрудники полиции. Помимо отравления. на лице у подростка выявлены многочисленные ссадины.