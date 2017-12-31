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В Петербурге после празднования Нового года двое школьников оказались в больнице с алкогольным отравлением
Сегодня, 11:18
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lesjasap
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В Петербурге после празднования Нового года двое школьников оказались в больнице с алкогольным отравлением

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Один пострадавший лежит в реанимации, вторая тоже находится в тяжелом состоянии.

Как стало известно, после бурного празднования Нового 2018 года в Северной столице двое несовершеннолетних школьников были госпитализированы в больницы из-за алкогольного отравления. От данного “недуга” пострадала 14-летняя жительница Купчино и 14-летний юноша с Ленинского проспекта. Первая находится в тяжелом состоянии, второй - лежит в реанимации. Оба пациента госпитализированы в пятую городскую детскую больницу имени Филатова. 
 
Девочку без сознания обнаружили прохожие. Она лежала во дворе дома номер 48 на Пражской улице. Врачи диагностировали у нее острое отравление этанолом. 
 
Мальчика поступил в больницу уже 1 января. Его нашли в районе трех часов дня у дома номер 92 по Ленинскому проспекту сотрудники полиции. Помимо отравления. на лице у подростка выявлены многочисленные ссадины. 
Теги: алкоголь , алкогольное отравление , детская больница имени филатова , купчино , ленинский проспект , новый год , праздник , фрунзенский район
Категории: Новости СПб Происшествия

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