Появилось видео, как в Петербурге пошел крупный град

В Петербурге пошел крупный град.

20 октября в Санкт-Петербурге вместо обещанного дождя пошел град. Об этом сообщают очевидцы и делятся видео в Instagram.

На видеоролике видно, что на улице лежат совсем недавно опавшие желтые листья, однако "зимние" осадки решили не задерживаться и нагрянули уже в октябре.

Напомним, что в субботу в Петербурге будет преимущественно без осадков, северный и северо-западный ветер со скоростью 2 – 5 м/с. Температура воздуха в городе ночью составит +2 градуса, а в пригородах опустится до -3 градусов. Днем будет от +3 до +5 градусов.

Фото, видео: Instagram - a.aniri

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