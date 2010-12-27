В Ленинградском зоопарке появились на свет львята

В Ленинградском зоопарке в декабре 2017 года родились три львенка - два самца и самка. В пресс-службе Ленинградского зоопарка рассказали, что зверьки ведут себя активно: много играют, исследуют вольер, наблюдают за посетителями и охотятся за хвостом своего папы – льва Адама.
12 февраля около вольера со львами в павильоне "Хищные звери" появится специальный ящик, куда любой желающий сможет опустить записку с предложенными именами для львят. Позже администрация зоопарка выберет лучшие имена, а итоги будут подведены и объявлены 1 марта. Кроме того, чей вариант имени окажется в числе выбранных получат бесплатное приглашение в Ленинградский зоопарк и памятные подарки.