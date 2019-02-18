Пьяного петербуржца на Лиговском ловили со стрельбой

Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что во время погони на Московском проспекте сотрудники полиции вынуждены были открыть огонь. Пострадавших в ходе ночных гонок нет.

Напомним, что в ночь на 18 февраля нарушитель на "Форд" зацепил несколько автомобилей и совершил наезд на сотрудника ГИБДД. После этого он захотел уехать с места происшествия, погоня за правонарушителем началась на Лиговском проспекте, затем продолжилась на Московском проспекте, КАД и вновь вернулась на Московский проспект.

Поймали нарушителя у Парка Победы. Им оказался 29-летний петербуржец, который сел за рулем в пьяном состоянии. В отношении преступника было составлено более 22 протоколов.

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Видео: Piter.TV