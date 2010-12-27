В Ленобласти собутыльники похитили автомобиль уснувшего товарища

В Ленобласти во время пьянки двое граждан украли автомобиль своего собутыльника. Известно, что мужчина уснул. Описать внешность грабителей потерпевший не смог, однако обещал узнать обидчиков при встрече. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Инцидент произошел в Пикалево в минувшее воскресенье, 17 февраля.

Гражданин рассказал, что он вышел в магазин, у которого встретил тех самых мужчин. С одним из них он раньше вместе работал. Он пригласил их домой, чтобы выпить и поболтать. К собственному несчастью, потерпевший уснул, А когда проснулся, понял, что его BYD F-3 угнан. Стоит авто примерно 250 тысяч рублей. Полиция начала поиски.