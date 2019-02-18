Ночью в Московском районе полицейские ловили пьяного призрачного гонщика

Догнать его удалось только у Парка Победы.

Петербуржцы стали очевидцами ночной погони за пьяным водителем. Погоня как в кино началась на Лиговском проспекте, а затем продолжилась на Московском проспекте. Об этом очевидцы сообщали в социальных сетях.

По словам свидетелей происшествия, в ночь на 18 февраля нарушитель зацепил несколько автомобилей и совершил наезд на сотрудника ГИБДД. После этого он захотел уехать с места происшествия, погоня за правонарушителем началась на Лиговском проспекте, затем продолжилась на Московском проспекте, КАД и вновь вернулась на Московский проспект.

Поймали ночного гонщик только у Парка Победы. Нарушитель был пьян, его заковали в наручники. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Фото и видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/ ВК