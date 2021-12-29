Петербургская полиция гонялась за водителем каршеринга, который едва не сбил инспектора

Ночью с 23 на 24 января на Думской улице инспекторы попытались остановить BMW (каршеринг), за рулем которого был водитель 2000 года рождения. Он проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.

В Петербурге задержали водителя каршеринга, который устроил гонки с правоохранителями. Информация появилась в сообществе "Дорожный инспектор" соцсети "ВКонтакте".

Ночью с 23 на 24 января на Думской улице инспекторы попытались остановить BMW (каршеринг), за рулем которого был водитель 2000 года рождения. Он проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.

Гнались за водителем по набережной Фонтанки, вдоль Михайловского замка и Марсова поля. Остановить гонщика удалось на 16-й линии Малого проспекта В.О. Водитель и здесь решил не останавливаться и едва не сбил сотрудника ГИБДД.

Составлены административные материалы: ст. 12.25 КоАП РФ (Неостановка); ст. 12.7 КоАП РФ (водительское удостоверение не выдавалось; ранее несколько раз привлекался по этой статье); ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение).

Задержанного отправили сдавать анализы. Также он сам утверждает, что аккаунт для аренды автомобиля записан на его девушку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее молодой человек стал фигурантом уголовного дела из-за того, что арендовал каршеринг с чужого аккаунта.

Фото и видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.