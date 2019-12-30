В Петербурге похоронили создателя театра "Буфф" Штокбанта

Народный артист ушел на 95-м году.

В Петербурге простились с Народным артистом России, основателем и главным режиссером музыкально-драматического театра "Буфф" Исааком Штокбантом. Гражданская панихида состоялась 29 января в большом зале театра.

Штокбант руководил "Буффом" с 1983-го года. Когда-то в его труппе начали свой творческий путь Геннадий Ветров, Юрий Гальцев, Елена Воробей и композитор Игорь Корнелюк.

Народный артист был обладателем различным премий: правительства Петербурга за выдающийся вклад в развитие петербургской культуры, Российской национальной театральной премии "Золотая маска" (2015 год), также дважды был лауреатом Высшей театральной премии "Золотой софит".

Режиссер ушел из жизни 26 января 2020, ему было 94 года. Исаака Штокбанта похоронили на городском кладбище "Памяти жертв 9 января".

Фото: buffspb.ru